Eine bittere Pille, die James Charles (19) da zu schlucken hat. Zwischen ihm und Tati Westbrook kam es wohl zum bislang größten Drama in der Geschichte der YouTube-Influencer. Eigentlich waren die beiden Internet-Stars immer gute Freunde – Tatis Unterstützung verdankt der deutlich jüngere Kosmetik-Guru sogar einen Großteil seines Erfolges! Eine heftige Auseinandersetzung zwischen den beiden macht sich nun aber auch in den Follower-Zahlen bemerkbar: Innerhalb weniger Tage verlor der Beauty-Vlogger fast drei Millionen Abonnenten!

Alles begann damit, dass der 19-Jährige Werbung für einen Beauty-Pillen-Unternehmer machte, der als direkte Konkurrenz zu Tatis Vitamintabletten gilt – zu viel für seine einstige Mentorin. In einem über 43 Minuten langen YouTube-Clip erklärte sie daraufhin, wie enttäuscht sie vom Schönling sei – auch, weil er in den vergangen Jahren durch seinen Ruhm abgehoben sei. Einige Fans fanden seine Aktion wohl ebenfalls daneben: Die Zahl seiner YouTube-Gemeinschaft sank in Rekordzeit von über 16 Millionen um zu 13,9 Millionen ab – mit weiterhin abnehmender Tendenz.

In seiner Instagram-Story postete James anschließend eine klare Message an Tati. "Ich möchte mich hiermit ganz offiziell bei meiner guten Freundin Tati entschuldigen". Ob die seine Entschuldigung jedoch annimmt, bleibt abzuwarten.

Getty Images James Charles bei den Billboard Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images James Charles im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / glamlifeguru Tati Westbrook, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de