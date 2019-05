Sie haben eine traurige Zeit hinter sich. Im April verloren Alec (61) und Hilaria Baldwin (35) ihr ungeborenes Kind. Das Herzchen des Babys hörte einfach auf zu schlagen und Hilaria erlitt eine Fehlgeburt. Um ihren Schmerz zu verarbeiten und anderen Frauen mit ähnlichen Schicksalen zu helfen, sprach die Vierfach-Mama nun offen über das Thema. Jetzt legte sie mit ihrem Mann Alec einen süßen Red-Carpet-Auftritt hin – Arm in Arm und schwer verliebt!

Während des 2019 Disney Upfront-Events strahlte das Ehepaar überglücklich in die Kameras der Reporter, wie Daily Mail berichtet. "Der Schauspieler und die Yogalehrerin konnten während des Auftritts auf dem Roten Teppich ihre Hände nicht voneinander lassen", verriet ein Insider. Dabei strahlten die Augen der frisch erblondeten Hilaria und auch Alec grinste happy in die Kamera. Das stylishe Paar begeisterte auch mit seinem Look: Alec in einem eleganten grauen Anzug mit pastellfarbenen Seidentuch und seine Frau in einem eleganten schwarzen Ensemble aus Oberteil und Hose– dabei gab ein raffinierter Cutout-Ausschnitt den Blick auf ihr sexy Dekolleté frei.

Ihre tolle Taille betonte die 35-Jährige mit einer schimmernden High-Waist-Hose, die in der Mitte mit einem schwarzen Lederband geschnürt war. Absoluter Hingucker: Die superhohen Heels der gebürtigen Spanierin.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin bei einem Event in New York, Mai 2019

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im April 2019

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin in New York City im Mai 2019

