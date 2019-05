Prinz Harry (34) ist ein vielbeschäftigter Vater! Am 6. Mai wurden der Enkel von Queen Elizabeth II. (93) und seine Frau Herzogin Meghan (37) Eltern. Die ersten Tage zusammen mit ihrem Sohn Archie Harrison sollen sehr harmonisch und ruhig gewesen sein, doch für den Rotschopf gibt es, anders als bei seiner Liebsten, keine richtige Baby-Pause. Bald tritt er seine dritte Dienstreise innerhalb von zwei Wochen an.

Laut The Sun werde Harry am Freitag nach Rom fliegen, um an einem Polo-Turnier seiner Stiftung Sentebale teilzunehmen. Die Organisation setzt sich für HIV-infizierte junge Menschen in Lesotho, Botswana und Malawi ein. Der Trip dauert zwar nur einen Tag, doch es handelt sich nicht um den ersten Termin, den der Blaublüter seit der Geburt seines Kindes wahrnimmt. Am Montag besuchte er ein Krankenhaus in Oxford und vergangene Woche war er sogar in die Niederlande geflogen.

Währenddessen soll Meghan an ihrer ersten Veranstaltung im Dienste der britischen Krone erst im Oktober teilnehmen. Zuvor wird man die ehemalige Schauspielerin allerdings sehr wahrscheinlich bei der alljährlichen Trooping the Colour-Parade sehen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison im Mai 2019

Getty Images Prinzessin Margriet der Niederlande und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

