Schaffen es die früheren The Biggest Loser-Kandidaten auch nach der Sendung noch, fit zu bleiben? In dem Abspeck-Format bekommen die übergewichtigen Bewerber mithilfe von knallharten Trainern und eines straffen Fitness-Programms die Chance, ihre überschüssigen Pfunde zu verlieren und so ihr Traumgewicht zu erreichen. Manche von ihnen waren dabei so erfolgreich, dass sie ihr Startgewicht im Laufe der Showteilnahme um die Hälfte reduzieren konnten! Doch haben es die "The Biggest Loser"-Ehemaligen dann auch geschafft, ihre erschlankte Figur zu halten?

"Mein aktuelles Gewicht, das ich übrigens schon seit 1,5 Jahren halte, liegt bei 65 kg", verriet TBL-Gewinnerin Alexandra Gregus jetzt Bild, die 2017 mit einem Startgewicht von 103 Kilogramm an dem Abnehm-Format teilnahm – somit liegt sie 15 Kilogramm über ihrem Finalgewicht von damals. Auch Zuschauerliebling Saki, der 2018 als Sieger aus "The Biggest Loser" hervorging, liegt derzeit etwas über seinem Finalgewicht von 95 Kilogramm: "Aktuell wiege ich 110 Kilo. Ich trainiere aber gerade für den ‚Ironman Hamburg‘ und möchte auf 85 Kilo runter", betonte der 40-Jährige. Damit ist er aber immer noch weit von den knapp 190 Kilogramm entfernt, mit denen er sich damals hilfesuchend an die Coaches Ramin Abtin (46) und Co. gewandt hatte.

Ex-Finalistin Shirin Nikkhah-Shirazi hat es tatsächlich geschafft, ihr Finalgewicht von 2018 auf das Kilogramm genau beizubehalten: "Aktuell wiege ich um die 58 Kilo, mein Gewicht hat sich seit 'The Biggest Loser‘ sehr gut zwischen 55 und 60kg eingependelt und soll die 60 nie wieder überschreiten!“, stellte die Zumba-Lehrerin klar, die damals mit 94 Kilogramm zu "The Biggest Loser" kam.

Instagram / alexandrabiggestloser2017 Alexandra Gregus, "The Biggest Loser"-Gewinnerin von 2017

Instagram / saki_the_biggest_loser_2018 Saki, "The Biggest Loser"-Gewinner von 2018

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin Shirin Nikkhah-Shirazi

