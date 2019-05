Mit ihrer Hochzeit ließen sich Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) bekanntlich nicht viel Zeit. Erst wenige Monate nachdem sie ihre Beziehung 2018 öffentlich machten, folgte die Blitz-Verlobung. Noch im selben Jahr gaben sich die berühmten Turteltäubchen das Jawort – und das mehrere Male. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass die Schauspielerin und der Sänger auch in Sachen Familienplanung nicht lange warten wollen. Doch das Timing machen sie hierbei vom Schicksal abhängig.

Werden Priyanka und Nick also bald Nachwuchs erwarten? Auf Baby Nummer eins würde sich die Bollywood-Schönheit jedenfalls sehr freuen. "Ja! Ich wollte schon immer eins haben. Ich denke, es wird passieren, wann immer Gott es will", offenbarte sie im Gespräch mit E! News. Bereits vor ihrer Hochzeit im Dezember vergangenen Jahres hatte die Beauty dem Portal verraten, dass sie sogar schon etwas ungeduldig sei: "Ich habe schon einige Freunde, die Babys haben, und ich denke mir nur: 'Gott, ich muss aufholen.'" Mit diesen Gedanken steht Priyanka wohl nicht ganz alleine da, denn auch ihr jüngerer Gatte hofft auf eine eigene kleine Familie.

In der Spotify-Show The Rewind with Guy Raz plauderte Nick nach seiner Hochzeit über das Thema Nachwuchs. "Ich will definitiv mal ein Vater sein. Das ist ein echter Traum", betonte er. Und vielleicht geht dieser ja bald in Erfüllung.

