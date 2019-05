Sie wusste offenbar von Anfang an: Dylan Sprouse (26) ist der Richtige! Im vergangenen Jahr wurden erstmals Gerüchte laut, dass der Schauspieler sein Herz an Barbara Palvin (25) verloren haben könnte. Im Sommer tauchten dann die ersten Turtelschnappschüsse der beiden auf. Seitdem zeigen das Model und der Leinwand-Schönling immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. In einem Interview offenbarte Barbara jetzt, wie außergewöhnlich ihre Liebe begann: Sie flog extra nach China!

Gegenüber People Now verriet die Victoria's Secret-Schönheit, dass Dylan gerade wegen Dreharbeiten in dem Land war. Sie sei ihm kurzfristig hinterhergereist – und das, obwohl sie sich erst seit drei Monaten dateten. "Ich sollte in China arbeiten, aber sie haben den Job gecancelt und ich sagte: 'Ist es verrückt, dass ich immer noch nach China kommen will, weil ich dich sehen will?' Und er sagte: 'Ja, bitte komm.'" Der "Hotel Zack & Cody"-Star habe ihr zuvor rund einen Monat lang in Mails geschrieben, dass die Sache zwischen ihnen “exklusiv” sein könnte – also keine Dates mit anderen. Davon sei Barbara allerdings nicht überzeugt gewesen.

"Ich sagte: 'Nein, ich muss dich besser kennenlernen.' Aber dann habe ich einen tiefen Atemzug genommen und dachte: ‘Worauf warte ich?'", erinnerte sie sich und erklärte auch den Grund für ihren schnellen Sinneswandel: "Es gibt keinen anderen Kerl, den ich mehr lieben könnte als ihn, und er hat alles, was ich brauche."

Instagram / realbarbarapalvin Dylan Sprouse und Barbara Palvin

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin im Februar 2019

Dia Dipasupil/Getty Images Barbara Palvin und ihr Freund Dylan Sprouse bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

