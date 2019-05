Überraschende Victoria Beckham-Pose! Die Modedesignerin ist eigentlich für ihre kühle Art bekannt. Auf dem roten Teppich, bei öffentlichen Auftritten oder Fotoshootings sieht man Posh Spice nie wirklich lächeln. Diese Mimik gehört einfach zu Vics Image – doch die Frau von David Beckham (44) war nicht immer so zurückhaltend, was den freundlichen Gesichtsausdruck angeht. Auf dem aktuellen Throwback-Foto der 45-Jährigen sieht man sie breit grinsen!

Das Instagram-Bild zeigt die Britin als kleines Mädchen mit Mutter Jackie und ihrer jüngeren Schwester Louise. Die kleine Victoria schaut darauf ganz verschmitzt in die Kamera und zeigt beim Lächeln sogar ihre süße Zahnlücke. Doch hinter dem Bild versteckte sich auch eine Botschaft: "Fröhlichen Muttertag all jenen Müttern, die heute feiern", schrieb sie zu dem Foto aus dem Familienalbum. Victoria widmete den Beitrag sowohl ihrer Mutter, als auch ihrer Schwiegermutter Sandra Beckham. "Danke für alles, was ihr tut, Küsse von uns allen", postete die Designerin. Sie gratulierte also auch im Namen von David und ihren vier Kindern: Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7).

Der Muttertag wurde im Vereinigten Königreich eigentlich schon am 31. März gefeiert. Viele europäische Länder, die USA und China begehen den Tag aber traditionell am zweiten Sonntag im Mai. Auch Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) posteten daher am 12. Mai einen besonderen Gruß zum Muttertag.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham (Mitte) mit ihrer Mama Jackie und ihrer Schwester Louise

Splash News Victoria Beckham in New York

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

