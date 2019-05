Für mindestens eine Kandidatin platzt heute der Traum vom Sieg bei Germany's next Topmodel. Cäcilia, Simone, Sayana, Alicija und Vanessa kämpfen im Halbfinale um den Einzug in die legendäre Liveshow am kommenden Donnerstag. Promiflash machte schon vorab den Chancen-Check und wollte von den Lesern wissen, wen sie an Heidi Klums (45) Stelle rausschmeißen würden. Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig!

Von 3.711 Umfrage-Teilnehmern ist sich die Mehrheit von 1.565 Personen (42,2 Prozent) sicher: Für Cäcilia ist im Halbfinale Endstation. Immerhin noch 1.076 Leser (29 Prozent) glauben, dass es für Alicija knapp werden könnte. Ihrer Ansicht nach gehöre die Hildesheimerin nicht in die Liveshow. Beinahe komplett überzeugt scheinen die GNTM-Fans aber von Simi zu sein. Nur 73 Abstimmer (2 Prozent) sind der Meinung, dass sie kurz vor dem Ziel scheitern werde.

Obwohl auch nur wenige einen Exit von Favoritin Vanessa vermuten, könnte ihre GNTM-Reise schon heute zu Ende sein. Im Vorfeld kursierten bereits einige Gerüchte, die Bensheimerin steige freiwillig aus der Sendung aus.

Instagram / alicija.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Alicija

Instagram / simone.gntm.2019 Model Simone Hartseil

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

