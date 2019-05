Sie möchte mal so richtig relaxen: In Victoria Beckhams (45) Leben ist einiges los. Neben ihrer ziemlich erfolgreichen Laufbahn als Designerin ist die Ehefrau von David (44) auch voll in den Familienalltag mit ihren vier Kids eingespannt. Um mal wieder richtig abschalten zu können, gönnt sich das einstige Spice Girls-Mitglied jetzt eine Wellness-Behandlung: Victoria macht für eine Woche Urlaub in einem Gesundheitsresort in Deutschland!

Vor wenigen Tagen checkte die 45-Jährige in ein Hotel am Tegernsee ein, das sich vor allem auf Heilverfahren und inneres Wohlbefinden spezialisiert hat. Dies teilte die Mode-Expertin mit ihren Fans auf Instagram und gab ihrer Community gleich mehrere Einblicke aus der Entspannungseinrichtung: Neben einem strikt durchgeplanten Essensplan erwarten Victoria in den nächsten Tagen viele Spaziergänge, Beauty-Behandlungen und sportliche Aktivitäten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Vierfach-Mama für einen Entspannungstrip nach Deutschland reist. Im Oktober 2018 flog die Modeexpertin nach Baden-Baden, um sich dort zu erholen. "Eine tolle Erfahrung", kommentierte Victoria damals ihre Reise auf Instagram.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham in einem Gesundheitsresort am Tegernsee

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham im März 2019

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham auf Wandertour in Baden-Baden

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Victoria für eine Wellness-Behandlung extra nach Deutschland kommt? Ja, irgendwie schon! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de