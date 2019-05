Er schwärmt für eine ganz bestimmte Dame! Privat hat Pietro Lombardi (26) sein großes Glück anscheinend noch nicht gefunden – seit der Trennung von Sarah (26) im Oktober 2016 ist der DSDS-Juror jetzt bereits Single. Seine persönliche Traumfrau hat er aber längst ausfindig machen können. In einer TV-Show verriet Pietro nun ganz offen: Dieser Frau möchte er gerne einen Antrag machen!

Der 26-Jährige offenbarte nun bei einem Auftritt in der Faisal Kawusi Show: "Selena Gomez würde ich schon gerne heiraten!" Pietro ging sogar noch einen Schritt weiter und richtete direkt einen Appell an seine Traumfrau: "Die Chance, dass du das siehst, ist nicht hoch. Nicht mal zufällig siehst du das. Aber ich liebe dich – und wenn du mal Zeit hast, würde ich dich gerne auf einen Drink einladen.“ Doch der Pop-Sänger überraschte nicht nur damit, sondern gestand ein: "Das Aussehen muss stimmen. Alle die sagen, Charakter ist wichtiger, die lügen." Dennoch müsse für eine gute Beziehung natürlich der Mix aus beiden Faktoren passen.

Vor einigen Wochen war darüber spekuliert worden, ob der Musiker vielleicht wieder in festen Händen sei: Damals hatte der "Phänomenal"-Interpret ein Bild gepostet, auf dem er eine brünette Frau im Arm hält. In der Bildunterschrift deutete Pietro jedoch direkt an, dass es sich wohl nur um eine Dame aus seinem Musikvideo handelte.

