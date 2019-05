Am Freitagabend stürmen die Promis und Profis wieder voller Motivation das Tanzparkett von Let's Dance. In der achten Show müssen die Paare zweimal ran – neben den Einzeltänzen steht dieses Mal auch der legendäre Discofox-Marathon auf den Plan, der immer für Überraschungen sorgt. Eines ist schon jetzt sicher: Ein Duo muss am Ende der Sendung seine Tanzschuhe an den Nagel hängen. Wer ist für euch gewiss eine Runde weiter?

Seit der ersten Performance gelten Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32) als DIE Top-Favoriten. In beinahe jeder Episode konnte das dynamische Gespann bisher Hammer-Leistungen abrufen. Ganz dicht auf Ellas Fersen ist Pascal Hens (39). Der ehemalige Handballer überraschte die Jury schon des Öfteren mit seinem Rhythmus-Gefühl und seinen beweglichen Hüften. Wird ihn seine Partnerin Ekaterina Leonova (32) also auch locker in Show neun drillen? Moderatorin Nazan Eckes (43) und Christian Polanc (41) haben in den vergangenen Sendungen ordentlich aufgeholt. Von Joachim Llambi (54) und Co. wurde das mit einem Punkte-Regen belohnt. Auch Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38) konnten bereits mit guten Leistungen glänzen – in der achten Show wollen die beiden das Publikum mit einem Contemporary verzaubern.

Für Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov gestaltet sich die "Let's Dance"-Reise bisher als eine wahre Achterbahnfahrt. Die amtierende Dschungelkönigin ist in jeder Show für eine Überraschung gut und wackelte sogar schon. Seit Beginn des Freitagabend-Formates mauserte sich Benjamin Piwko (39) zum absoluten Zuschauer-Liebling. Können er und Coach Isabel Edvardsson (36) da wieder angeknüpften? Für jede Menge Spaß und Lacher wird wohl Oliver Pocher (41) sorgen. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (29) will der Komiker eine gefühlvolle Rumba zum Besten geben.

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc, "Let's Dance"-Show sieben

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft in der siebten "Let's Dance"-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de