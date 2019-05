Der kleine Mann wächst und wächst und wächst! Anfang Oktober wurden die YouTube-Stars Bibi (26) und Julian Claßen (26) zum ersten Mal Eltern, ihr Sohn erblickte das Licht der Welt! Im April 2019 verrieten die beiden nach langer Geheimhaltung dann auch endlich, wie ihr Junge heißt: Der süße Fratz hört auf den Namen Lio! Mittlerweile ist der Sonnenschein des Web-Pärchens sieben Monate alt. Papa Julian wollte nun gerne wissen, wie viel sein Sohnemann wiegt – doch das herauszufinden ist ihm nicht ganz geglückt!

So legte er seinen Sohn weder in den eigenen vier Wänden noch in einem Krankenhaus aufs Messgerät. Stattdessen nutzte Julian zur Gewichtsbestimmung des Kleinen die Waage in einem Paketshop. Bibi postete ein Foto von der Aktion in ihrer Instagram-Story. Das Problem: Lio konnte nicht alleine auf der Waage sitzen und wurde daher von seinem Daddy festgehalten – mit etwas über 11.000 Gramm stimmte das Ergebnis dementsprechend auch nicht. "Wenn Julian versucht, Lio auf der Paketstation zu wiegen", kommentierte die Influencerin den Moment mit trockenem Unterton.

11.050 Gramm wären wohl auch etwas zu viel Gewicht für ein Baby in Lios Alter. Ein Junge mit sieben Monaten sollte laut entsprechender Gewichtstabellen im Internet rund 8.300 Gramm schwer sein. Mädchen in diesem Alter wiegen im Schnitt 7.600 Gramm. 800 Gramm mehr oder weniger sind noch im Normbereich. Demnach dürfte Lio tatsächlich zwischen 7.500 und 9.100 Gramm auf die Waage bringen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn im Dezember 2018

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßens Sohn Lio auf der Waage

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und ihr Sohn Lio

