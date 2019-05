Er lebt auch nach seinem Tod noch in der Musik weiter! Am 31. März hatte diese Nachricht für einen Schock gesorgt: Nipsey Hussle (✝33) wurde angeschossen und verstarb kurz darauf. Nachdem die bisherigen Alben und Songs des Rappers nach seinem tragischen Ableben bereits enorme Erfolge feierten, gibt es für seine Fans nun auch neue Musik von ihrem Idol: DJ Khaled verkündete jetzt, dass sein nächstes Album einen Track mit Nipsey enthalten wird!

In seinem Instagram-Beitrag sagte der Produzent und Songwriter, der Track "Higher" sei Teil einer "Reise, auf der er seine Seele suche". Weiter hieß es dort: "Es begann, als durch eine Tragödie die Welt einer erleuchteten Seele, eines Bruders, eines Vaters, eines Partners und meines Freundes Nipsey Hussle beraubt wurde. Nur wenige Tage zuvor teilte er mir seine Energie und Entschlossenheit in einem Video mit." Die Single enthält darüber hinaus auch einen Part von John Legend (40) am Klavier. Das Lied soll auf Khaleds elftem Album "Father of Asahd" erscheinen, das am Freitag veröffentlicht wird.

Der gesamte Erlös des Songs – auch Khaleds eigener Anteil – gehe an die Kinder des getöteten Rappers: an Kross Ashghedom, Nipseys Sohn mit Freundin und Schauspielerin Lauren London und an Emani Asghedom, seine Tochter aus einer früheren Beziehung.

Getty Images DJ Khaled bei den BET Hip Hop Awards 2018

Getty Images Rapper Nipsey Hussle, 2019

Instagram / laurenlondon Nipsey Hussle und Lauren London mit ihren Kindern

