Seit seinem letzten Geburtstag hat sich im Leben von Musiker Henning Merten einiges verändert! Erst im Januar gaben er und seine ehemalige Partnerin Anne Wünsche (27) völlig überraschend ihre Trennung bekannt – nach ganzen acht Jahren, einer Verlobung und zwei gemeinsamen Kindern! Schon kurz nach Bekanntgabe ihres Beziehungsendes stellten die Eltern jedoch klar, dass sie ihrem Nachwuchs zuliebe noch Kontakt halten und Freunde bleiben wollen. Dennoch scheint Henning seinen Geburtstag heute ohne seine Töchter Miley und Juna verbracht zu haben!

Das lässt zumindest die Instagram-Story von Mama Anne vermuten. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin teilte im Verlauf des Tages einige kurze Videos von einem Familienausflug: Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Mädels hat die Schauspielerin heute allem Anschein nach einen Tierpark besucht – von Papa Henning fehlte allerdings jede Spur. Ob Juna und Miley ihrem Vater im Anschluss an den Zoobesuch noch gratulieren gehen werden? In einem Clip, den Anne noch vor ihrem Ausflug teilte, war jedenfalls zu sehen, wie die kleine Miley ihrem Papa eine Grußkarte gemalt hat.

Unterdessen veröffentlichte auch das Geburtstagskind einige Eindrücke seines Tages auf seinem Profil – darunter auch ein emotionales Video, in dem er sich bei all seinen Fans und Gratulanten bedankt. Der Influencer vergoss sogar ein paar Tränchen! Was denkt ihr: Werden Miley und Juna ihren Papa heute noch besuchen? Stimmt ab!

Instagram / grasreh91 Reality-Star Anne Wünsche mit ihren Töchtern

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, Mai 2019

Instagram / henning.merten Henning Merten, Musiker

