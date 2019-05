Bekommt Luca Hänni (24) Liebes-Support? Vor dem Sänger liegt eine große musikalische Herausforderung: Am Samstag tritt er für die Schweiz beim Eurovision Song Contest-Finale an und will die Zuschauer mit seinem Gute-Laune-Song "She Got Me" überzeugen! Auf den ehemaligen DSDS-Gewinner wartet nicht nur eine riesige Bühnenshow – ihm ist auch bewusst, dass er Bewertungen aus 25 Ländern für seinen Auftritt erhält und somit abliefern muss! Ganz schön viel Druck – doch Luca kann sich vor Ort zum Glück auf seine Partnerin als große Stütze freuen!

Im Februar machte der 24-Jährige seine neue Beziehung öffentlich: Er schwebt mit seiner Michèle im siebten Liebes-Himmel! Und die Blondine steht ihrem Schatz vor allem in der stressigen ESC-Vorbereitungszeit bei – und soll auch am Samstag in Israel Luca die Händchen halten, wie der Schweizer im Promiflash-Interview schwärmte: "Wir verbinden alles, sie kommt noch mit und da freue ich mich sehr, dass sie an meiner Seite ist, das hilft mir sehr und meine ganze Family ist auch dabei, also wir sind da alle zusammen."

Mit seiner Partnerschaft geht Luca dieses Mal bewusst an die Öffentlichkeit – seine vorherige Beziehung hielt er hingegen komplett privat. Doch wieso entschied sich der Hottie jetzt zu diesem Schritt? "Ich will die Sachen eben verbinden und das hilft natürlich sehr, wenn wir auch zusammen unterwegs sein können", verriet er Promiflash weiter.

Getty Images Luca Hänni beim Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2019

Getty Images Luca Hänni beim Vorentscheid des Eurovision Song Contests

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine Freundin

