Heute von vielen geliebt, früher schikaniert: Nathalie Bleicher-Woth (22) hat durch ihre Rolle als Kim bei Berlin - Tag & Nacht eine große Fan-Base gewonnen. Zahlreiche Bewunderer sind bei Meet and Greets total aus dem Häuschen – über 460.000 folgen ihr auf Instagram und wollen über Nathalies Alltag immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Doch nicht immer war die Brünette so beliebt – in ihrer Jugend war sie den Schikanen ihrer Mitschüler ausgesetzt!

"Und zwar wurde ich früher gemobbt", verrät Nathalie in einem kurzen Clip auf YouTube. Wie genau die Attacken ausgesehen haben, behält sie für sich. Seit sie allerdings einen gewissen TV-Ruhm erlangt hat, sieht sich die 22-Jährige wieder häufiger mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: "Ich finde es total traurig, dass die Leute jetzt auf einmal ankommen, obwohl ich ja derselbe Mensch geblieben bin, aber gut."

Etwas Positives habe sie dennoch aus ihrer Mobbing-Erfahrung gezogen – denn so konnte sich die Lebenspartnerin von Saskia Beecks leichter einfinden in die Rolle der Kim, die es bei BTN auch nicht immer leicht hatte. "Also, Kim wurde ja krass gemobbt und einmal wurde ihr Blut übergeschüttet und das war schon ziemlich krass und auch als Rolle voll demütigend", erzählte sie Promiflash.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / _nathalie_bw_ Nathalie Bleicher-Woth

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de