Zwillings-Alarm beim ESC! Heute Abend flimmert der 64. Eurovision Song Contest über die TV-Bildschirme. Neben den 26 Kandidaten bekommen die Zuschauer noch einen weiteren Mega-Act zu sehen: Pop-Diva Madonna (60)! Doch schon vor dem Auftritt der 60-Jährigen sorgte Zyperns Kandidatin Tamta jetzt für eine Menge Wirbel unter den Fans: Denn die griechische Sängerin sah Madonna mit ihrem rockigen Look zum Verwechseln ähnlich!

So manch ein Zuschauer musste bei dieser Performance sicherlich zweimal hinsehen. Zu ihrem ESC-Song "Replay" fegte Tamta in einem sexy Leder-Look über die Bühne, der auch definitiv in Madonnas Kleiderschrank hängen könnte. Ihr blonder Bob verstärkte den Twin-Effekt nur noch. Auch Moderator Peter Urban witzelte nach ihrem Auftritt: “Bestimmt verlangt Madonna im Backstage später Lizenzgebühren für das Outfit.”

Auch auf Twitter gab es während Tamtas Auftritt kein anderes Thema: "Wow. Welche Anti-Aging-Creme verwendet Madonna? Gut gehalten!" und "Madonna, bist du es?", witzelten beispielsweise zwei User. Habt ihr euch auch kurz gewundert? Stimmt ab!

Nicholas Hunt Madonna auf einer Preisverleihung in New York City

JACK GUEZ/AFP/Getty Images Musikerin Tamta beim Eurovision Song Contest 2019

Michael Campanella/Getty Images Zypern-Kandidatin Tamta beim Eurovision Song Contest 2019

