Emotionale Worte von Demi Lovato (26)! Im Juli vergangenen Jahres hatte die Sängerin für einen Schock gesorgt: Sie musste sich nach einem erneuten Drogen-Rückfall in der Klinik behandeln lassen. Während dieser schweren Zeit und auch während ihres Entzugs wichen ihre Familie und ihre Freunde nicht von ihrer Seite – zwei von ihnen scheinen Demi besonders geholfen zu haben. In einem bewegenden Social-Media-Post bedankte sie sich jetzt bei ihren besten Freunden!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Demi einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihren Freunden, dem Schauspieler Matthew Scott Montgomery und Musikerin Sirah, von ihrem Boa-Boa-Trip. "Danke, dass ihr mich in meinen dunkelsten Momenten nicht verlassen habt, meine Tränen getrunken habt. [...] Danke fürs Loyal- und Ehrlichsein und fürs Dankbarsein für die kleinsten Dinge", begann die 26-Jährige ihren langen Tribut. Die beiden seien durchs ganze Land gereist, um sie zu besuchen und seien tagelang mit ihr in ihrem Haus gewesen – und hätten sie nie verlassen. “Ihr wart da, um zuzuhören ohne zu urteilen und nur um zu lieben und ich kann niemals komplett ausdrücken, was das für mich bedeutet. Ihr seid die besten Freunde, die ich jemals hatte”, ließ Demi die beiden wissen.

Der Urlaub im Paradies scheint nicht nur der Freundschaft gutgetan zu haben. Auch Demis Selbstbewusstsein ist offenbar so groß wie noch nie! Sie teilte gleich mehrere Bikini-Fotos, die sie mit klaren und starken Worten kommentierte: Sie liebt sich so, wie sie ist!

LISA O'CONNOR/AFP/Getty Images Musikerin Demi Lovato bei den Billboard Music Awards 2018

Instagram / matthew_scott_montgomery Sirah, Demi Lovato und Matthew Scott Montgomery

Instagram / ddlovato Demi Lovato auf Bora Bora

