Bewegendes Statement von Stacey Solomon (29)! Die einstige X Factor-Kandidatin ist bereits Mutter von zwei Kindern – in wenigen Monaten kommt der dritte Spross der Sängerin auf die Welt. Seitdem lässt die Musikerin ihre Fans an den intimsten Momenten teilhaben und zeigte erst vor Kurzem ihren behaarten Babybauch. Jetzt wandte sich Stacey allerdings mit einer ernsten Nachricht an ihre Follower: Sie machte auf das Thema Selbstliebe aufmerksam!

Auf dem Instagram-Schnappschuss sitzt die Britin im Bikini in einem Planschbecken, um sich abzukühlen. Mit dem lustig wirkenden Foto verband Stacey allerdings eine wichtige Message: "Unsere Körper sind unglaublich. Egal, was dich die Gesellschaft fühlen lässt, du bist genug. Wie wir aussehen, definiert uns nicht." Sie wolle mit ihren Posts erreichen, dass mehr Menschen sich so akzeptieren, wie sie sind. Die 29-Jährige bemühe sich jeden Tag, nett zu sich selbst zu sein und zu lieben, wer sie von innen und außen ist: "Es ist nicht einfach, aber es gibt eine große Belohnung."

Das demonstrierte sie auch eindrucksvoll mit dem Bild, auf dem sie ihren Körper ganz unbearbeitet und natürlich präsentiert – Dehnungsstreifen und Cellulite inklusive. Sie forderte ihre Follower auf, sich eine Auszeit zu gönnen und zu akzeptieren, wer man selbst sei. "Dehnungsstreifen, Venen, Cellulite, Muffin-Tops, Narben, graue Haare sind wunderschön und genau das macht uns aus. Wir sind alle einzigartig und das ist wunderschön", stellte Stacey klar.

