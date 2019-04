Was für eine intime Enthüllung! Stacey Solomon (29) ist bereits Mutter von zwei Kindern, Baby Nummer drei ist unterwegs. Es ist der erste Spross mit Joe Swash und die Schwangerschaft scheint bisher wie geplant zu verlaufen. Doch eine Sache gibt der werdenden Mutter nun Rätsel auf: dunkle Härchen! Die zieren ihren Babybauch, den sie nun im Netz zusammen mit der Frage präsentierte, woher die Behaarung bloß kommt.

"Ich glaube, ich bin mit einem Furby schwanger, ich muss das wissen. Hat irgendjemandes Bauch plötzlich auch einen Pelz? [...] Was bedeutet er? Soll er den Furby warmhalten?", fragt die Moderatorin witzelnd in ihrem Instagram-Post. Sie hätte schon immer eine haarige Linie zwischen Bauchnabel und Schambereich gehabt, doch diese dunklen, dicken Härchen seien neu. Eine Antwort lieferte Kollegin Ruth Langsford während der TV-Sendung "Loose Women". "Es ist sehr verbreitet und liegt am erhöhten Hormonspiegel. Östrogen kann durchaus dazu führen, dass Haare in unerwarteten Bereichen wachsen", erklärte sie.

Und dann gab sie Entwarnung in Richtung des Ex-X Factor-Stars. "Das Haarwachstum sollte sich sechs Monate nach der Geburt wieder normalisieren", sagte Ruth und fügte hinzu: "Und du kennst die Geschichte alter Frauen? Sie sagen, wenn du einen behaarten Bauch hast, heißt das, dass du einen Jungen bekommst."

Getty Images Stacey Solomon in Blackpool, November 2017

Anzeige

Instagram / staceysolomon Bauch von Stacey Solomon

Anzeige

Getty Images Stacey Solomon, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de