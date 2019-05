Hat er sich die nächste Promi-Lady geangelt? Im vergangenen Jahr musste sich Demi Lovato (26) nach ihrem erneuten Drogenrückfall zurück ins Leben kämpfen – und fand bei Henry Levy eine starke Schulter zum Anlehnen. Im März zerbrach die kurze Liaison zwischen der Sängerin und dem Designer allerdings nach rund fünf Monaten. Jetzt wurde der Amerikaner mit einer anderen Frau an seiner Seite erwischt. Und die ist keine Unbekannte: Henry wurde beim Dinner mit Courtney Love (54) gesichtet!

Paparazzi entdeckten den Fashion-Experten und die Witwe von Kurt Cobain (✝27) vor einigen Tagen vor einem Luxusrestaurant in Beverly Hills. Auf den Aufnahmen wirken Henry und Courtney allerdings nicht so, als würden sie gerade auf Wolke sieben schweben: Während die 54-Jährige vorauslief, folgte ihr Dinnerpartner ihr mit einigen Metern Abstand zum Auto. Was genau zwischen der Musikerin und dem 27-Jährigen läuft, ist bisher nicht bekannt. Wie Daily Mail berichtet, wurden die zwei allerdings schon im Januar bei einer Show der Fashion Week in Paris zusammen gesehen.

Das Beziehungsende scheint Henry gut weggesteckt zu haben. Kurz nachdem die Trennungsnews die Runde gemacht hatten, hatte Demis Ex-Freund bereits gegenüber TMZ betont: "Mir geht es jetzt viel besser." Aber auch für die 26-Jährige scheint es nach dem Liebeskummer wieder bergauf zu gehen: Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Demi auf ihrem Instagram-Account selbstbewusst wie nie im Bikini.

Instagram / henrialexanderlevy Henry Levy und Demi Lovato im Januar 2019

Photographer Group / MEGA Courtney Love und Henry Levy, Mai 2019

Instagram / ddlovato Demi Lovato auf Bora Bora

