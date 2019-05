Steffen Henssler (46) zieht den Publikums-Joker! Der Starkoch trat in der heutigen Folge von Grill den Henssler im Hauptgericht gegen Verona Pooth (51) an. Doch während es darum ging Maispoularde, Risotto und Orangenspargel zuzubereiten, holte sich die TV-Beauty Hilfe – von ihrem Sohn Diego Pooth (15), der alles daran setzte mit seiner Mama ein grandioses Gericht auf den Teller zu zaubern. Diese Aktion empfand der Profi-Gourmet als unfair – er wollte auch einen Souschef und holte sich darum eine Zuschauerin aus dem Publikum an den Herd!

Steffen pickte sich Daniela aus den Freiwilligen – und sie war mehr als nur eine Küchenhilfe zum Risottorühren für den Feinschmecker. Denn die Bald-Mama hat es am Herd ordentlich drauf – sie hat ihr Koch-Talent auch schon bei der ZDF-Show "Die Küchenschlacht" unter Beweis gestellt. Und dort hat sie den 46-Jährigen auch schon vor zehn Jahren kennengelernt: "Ich war damals nur wegen dir da", gestand Daniela, die es im Koch-Format sogar bis ins Finale geschafft hat. Steffen war von so viel Küchenpower hin und weg – und setzte die im 9. Monat Schwangere kurzerhand als seine Köchin ein und überließ ihr die Küche, während er sich zurückzog und entspannte. "Geil, bester Hauptgang meines Lebens", schwärmte der Entertainer. Von ihrem Publikumsplatz aus gab er Tipps – gegen Ende half er bei der Fertigstellung seines Gerichts aber wieder mit.

Während es im Team von Henssler und Daniela harmonisch zuging, brodelte es zwischen ihrem Gegner-Duo Verona und Diego hoch: Das Mutter-Sohn-Gespann zickte sich durchgehend an – mit kleineren Seitenhieben ließ der Teenie seine Mama ganz schön auflaufen!

