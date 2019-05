Verona Pooth (51) musste ziemlich viel einstecken! Gemeinsam mit ihrem Sohn Diego Pooth trat die Moderatorin am Sonntagabend in der Koch-Show Grill den Henssler an. Doch statt ein harmonisches Team abzugeben, schoss der Teenager andauernd gegen seine Mutter und riss einen fiesen Spruch nach dem anderen: Mama Verona sei ihm stets peinlich und gekocht werde zu Hause fast nie. Für diese Aktion feiern die Zuschauer Diego im Netz!

Die frechen Ansagen des Pooth-Sprosses trafen offenbar genau den Geschmack der Twitter-User. "'Wir bestellen meistens', wenigstens ist der Junge ehrlich", "Wenn der Sohn vor der Kamera einfach die Wahrheit ausspricht" und "Toll, dass Diego der mal Kontra gibt", freuten sich drei Nutzer während des TV-Auftritts des Mutter-Sohn-Duos – das trotz der Reibereien am Ende noch eine vernünftige Maispoularde inklusive Risotto und Orangenspargel zauberte.

Mama Verona störte sich nicht an der spitzen Zunge ihres Sohnes, die meiste Zeit musste sie selbst lachen. "Wenn wir beide in einer Küche sind, ist irgendwie immer was los", erklärte die TV-Beauty. Sie und ihr Stammhalter hätten einfach sehr viel Temperament. Was sagt ihr zu Diegos Witzeleien? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

P.Hoffmann/WENN.com Verona und Diego Pooth bei der Eröffnung des Kinder Frozen Store in Hamburg

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth in Kalifornien

Andreas Rentz/Getty Images for Duftstars Verona Pooth, Mai 2019

