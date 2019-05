Hat Steffen Henssler (46) seine Ehre wieder hergestellt? In der vergangenen Woche musste sich der Profi-Koch in seiner Show Grill den Henssler geschlagen geben – er verlor haushoch gegen die Promi-Gegner. Auch in der heutigen Show war es ein knappes Rennen: Der Gourmet trat gegen Verona Pooth (51), Eko Fresh (35) und Álvaro Soler (28) an und probierte in vier Gerichten, die Punkte der Juroren zu ergattern. Doch das ist ihm nicht gelungen: Seine Konkurrenz war stärker – und hat ihn gegrillt!

Obwohl Steffen im Improvisations-Gang weit vorne lag, holten die Promis langsam aber sicher auf: Die wunderbare Gazpacho von Álvaro nach seinem Geheimrezept begeisterte die Juroren und er kochte die Promis in Führung. Auch Veronas Hauptgericht um Maispoularde, Risotto, Orangenspargel überzeugte – von Reiner Calmund (70) regnete es unter anderem neun Punkte! Zwischenzeitlich lagen die Stars also mit 55:51 an der Spitze. Und diese Top-Leistung konnten sie auch bis zum Schluss beibehalten: Beim Dessert verzauberte Ekomit seiner Interpretation von Künefe und steigerte den Punktestand auf 81:77 – die Promis holten sich also die Krone!

Doch wer den Sieg im Endeffekt abgeräumt hat, dürfte für die meisten Zuschauer nicht im Fokus gestanden haben – denn das Publikum wurde Zeuge eines ulkigen Mama-Sohn-Zanks. Verona Pooth holte sich in ihrem Koch-Duell Sohn Diego (15) zur Hilfe. Und der warf mit saftigen Spitzen um sich und nahm seine Mutter einige Male aufs Korn!

Becher / WENN.com Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige

Vox, "Grill den Henssler" Eko Fresh bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Vox, "Grill den Henssler" Verona Pooth und Sohn Diego bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Vox, "Grill den Henssler" Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de