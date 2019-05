Was für ein spannender Eurovision Song Contest-Abend. Für Deutschland trat das Musik-Duo S!sters an – Carlotta Truman (19) und Laurita Spinelli performten ihren Song “Sister” auf der großen Final-Bühne. Zwar konnten sie einige Zähler der Jury abgreifen – vom Publikum bekamen die Frauen aber keinen einzigen Punkt! Damit schaffte es Deutschland auf den 24. Platz. Was sagen S!sters zu der Entscheidung?

Schon kurz nach dem Ende der Show sprachen die beiden Musikerinnen in der ARD-Live-Schaltung mit Barbara Schöneberger (45) über ihre eher miese Platzierung. Schlechte Laune war den beiden aber nicht anzusehen – im Gegenteil: Carlotta und Laurita grinsten über beide Ohren. "Es war ein Feuerwerk der Gefühle. Es ist eine tolle Erfahrung gewesen und wir sind dankbar für alles, was wir hier die letzten drei Monate erleben durften!", schwärmte Laurita überraschend positiv. Zu ihrer Null-Punkte-Pleite in der Zuschauer-Wertung verloren die beiden kein Wort – besonders bedrückt schienen sie davon aber nicht zu sein!

Die Entscheidung des diesjährigen ESC-Siegers war spannend: Nachdem die Niederlande von den Wettbüros zuvor als Favorit gehandelt worden war, lag sie nach den Juroren-Votings vorerst gemeinsam mit Mazedonien und Schweden an der Spitze. Nach den ausgezählten Anruferstimmen gewann der niederländische Vertreter Duncan Laurence (25) dann den ESC 2019. Carlotta und Laurita nahmen ihre Niederlage sportlich und gratulierten den Gewinnern nur wenige Sekunden nach dem Sieg via Instagram.

