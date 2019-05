Emma Roberts (28) scheint es ernst zu meinen! Seit fast zwei Monaten ist die Nichte von Julia Roberts (51) bereits in festen Händen: Garrett Hedlund (34) hat das Herz der Hollywoodschönheit erobert! Nun scheint sie ihr Glück auch mit ihren Freunden teilen zu wollen: Bei einem Treffen in Los Angeles stellte sie ihren Mr. Right jetzt Kristen Stewart (29) vor. Aber Garrett ist für die Schauspielerin kein Unbekannter!

Paparazzi erwischten die drei beim gemeinsamen Platten-Shopping. Dabei griff aber nicht nur Kristen zur Zigarette, wie die Aufnahmen zeigen, die Daily Mail veröffentlichte: Auch Emma gönnte sich beim Einkaufsbummel einen Glimmstängel. Am Smalltalk dürfte dieser Ausflug nicht gescheitert sein – immerhin sind nicht nur der Twilight-Star und Emma seit Jahren befreundet. Auch Kristen und Garrett kennen sich bereits seit 2012. Die beiden spielten damals in dem Film “On The Road” mit. Damals funkte es bereits mit einer anderen Schauspielkollegen – doch Garretts Auserwählte war nicht Co-Star Kristen.

Der Schauspieler verliebte sich in die andere Hauptdarstellerin des Films, Kirsten Dunst (37). Nachdem sie einige Monate miteinander verbrachten, zerbrach die Liebe aber und beide orientierten sich um. Während Kirsten mittlerweile mit Schauspieler Jesse Plemons (31) einen Sohn hat, ist Garrett glücklich mit Emma liiert.

Noam Galai/Getty Images Garrett Hedlund, Schauspieler

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Getty Images Sam Riley, Kirsten Dunst, Garrett Hedlund und Kristen Stewart bei der "On The Road"-Premiere 2012

