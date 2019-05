Bei den britischen Royals liegt heute eine Menge Liebe in der Luft! Am Samstagnachmittag gab Lady Gabriella Windsor (38) dem Financier Thomas Kingston in St George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort. Zu der Trauung waren etliche Stargäste geladen: darunter Pippa Middleton (35), Prinz Harry (34) und sogar Queen Elizabeth II. (93) höchstpersönlich! Auch Prinzessin Beatrice (30) ließ sich die Hochzeit nicht entgehen – und nutzte die Gelegenheit für den ersten öffentlichen Auftritt mit ihrem neuen Freund Edoardo Mapelli Mozzi bei einer familiären Festlichkeit!

Mit ihrem dunkelblauen knöchellangen Spitzenkleid plus Fascinator und seinem schicken Dreiteiler inklusive Frack gaben Beatrice und Edoardo ein ziemlich elegantes Pärchen-Debüt! Für die Prinzessin von York war das Event auch eine kleine Zusammenführung ihrer engsten Familie: Zu Lady Gabriellas Hochzeit waren ebenfalls ihre Mutter Sarah Ferguson (59), ihr Vater Prinz Andrew (59) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (29) erschienen.

Bereits im vergangenen Jahr war wild spekuliert worden, ob Beatrice wieder glücklich vergeben sei. Im März machte die 30-Jährige ihre Liebe zu Eduardo öffentlich: Sie gingen zusammen zu einer Spendenaktion in der National Portrait Gallery in London. Findet ihr, sie geben ein hübsches Paar ab? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor an ihrem Hochzeitstag

Frank Augstein - WPA Pool/Getty Images Sarah Ferguson, Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei der Hochzeit von Lady Gabriella

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im März 2019 in London

