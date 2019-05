Jetzt kann sich Prinz Louis (1) schon ohne Hilfe fortbewegen! Im Januar berichtete Herzogin Kate (37) bereits, dass ihr jüngster Sprössling "ein schneller Krabbler" sei. Kurz nach seinem ersten Geburtstag am 23. April macht Louis im wahrsten Sinne des Wortes den nächsten Schritt – die stolzen Eltern teilen jetzt die ersten Bilder ihres laufenden Sohnes in Kates "Back to Nature"-Garten in London!

Auf Instagram postet das royale Paar mehrere Fotos, die sie gemeinsam mit ihren Kids Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und ihrem Louis beim Besuch der Chelsea Flower Show in London zeigen. Ins Auge sticht bei den Bildern aber vor allem eines, das den Jüngsten zeigt, der in einem blauen Pullover und den einstigen rot-weiß-gestreiften Bermudashorts seines großen Bruders voller Energie durch den Garten rennt. Dabei hat er einen Ast in der Hand und sieht überglücklich aus.

Köstlich auf dem Bild ist auch der Blick von Prinz William (36), der seinem Liebling halb stolz, halb besorgt hinterherblickt. Klar – ein Kind, das gerade gelernt hat zu laufen, muss schließlich immer genau im Auge behalten werden. Viel Spaß schien das Vater-Sohn-Duo auch beim Schaukeln gehabt zu haben. Auf dem Foto schaut Louis seinen Papa total goldig an – dieser freut sich darüber sichtlich und hält seinen Sohn, damit er nicht herunterfällt.

Matt Porteous Herzogin Kate und Prinz Louis im Mai 2019 in London bei der Chelsea Flower Show

Matt Porteous Prinz Louis und Prinz William in Mai 2019 in London

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis, Anfang April 2019

