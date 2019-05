Es war die TV-Überraschung am Sonntag! Dieter Bohlen (65) verkündete im Netz die neue weibliche Jurorin für die 13. Staffel des Supertalents: In diesem Jahr wird Musikerin Sarah Lombardi (26) die Kandidaten bewerten und den Jury-Buzzer betätigen. Nicht nur der Sender RTL ist hin und weg von der schönen "Genau hier"-Interpretin, auch der Pop-Titan selbst kam aus dem Schwärmen über die Juroren-Entscheidung kaum raus: Doch denken die Fans der Casting-Show genauso über Sarahs neue Anstellung?

So wirklich einig waren sich die Supertalent-Fans nicht – in einer Promiflash-Umfrage (Stand 19. Mai 2019, 22:40 Uhr, 3105 Teilnehmer) waren sie geteilter Meinung: 56,4 Prozent (1752 User) finden es richtig toll, dass die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre neue Rolle als Jurorin antritt. Ob sie wohl auch dieselbe Auffassung haben wie Dieter? Der äußerte sich auf Instagram begeistert: "Sie ist die Idealbesetzung, sie kann toll singen, sie hat damals bei DSDS alles niedergesungen. Sie ist eine tolle Tänzerin, "Dancing on Ice", die Frau traut sich aufs Eis."

43,6 Prozent (1353 User) halten jedoch dagegen: Sie finden, dass die Mama von Alessio (3) nicht wirklich in das Format passt. Wie sich die Brünette im Endeffekt schlägt, wird sich zum Staffelstart im September zeigen.

