Dinner in Smaragdgrün! Eva Longoria (44) besuchte in den vergangenen Tagen zahlreiche Events im Zuge der Filmfestspiele von Cannes. Ein Abendessen in glamourösem Ambiente folgte auf das nächste. Begleitet wurde die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin dabei stets von ihrem Ehemann José Antonio Bastón (51) – wie auch am Sonntagabend zum “Kering's Women in Motion Awards”-Dinner. Das Kleid, das sie zu diesem Anlass trug, war dabei ein echtes Highlight.

Die Schauspielerin erstrahlte in einem smaragdgrünen, halbtransparenten Midikleid, das mit Edelsteinen und spiegelnden eckigen Pailletten verziert war. Dazu kombinierte die 44-Jährige passende Riemchen-Stilettos. Ihre dunklen Haare hatte die Mutter des elf Monate alten Santiago Enrique Bastón zu einem Dutt gebunden.

Zum Dinner nahmen Eva und Ehemann José neben zwei alten Bekannten Platz: Schauspielerin Salma Hayek (52) war mit Ehemann Francois-Henri Pinault (56) ebenfalls zu Gast. François-Henri selbst ist Vorsitzender des diesjährigen Sponsors der Veranstaltung, dem Modeunternehmen Kering. Bei den "Women in Motion Awards” werden alljährlich Beiträge von Filmemacherinnen gewürdigt.

MEGA Eva Longoria und Ehemann José Antonio Bastón im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Eva Longoria und Salma Hayek in Cannes 2019

Anzeige

Wie findet ihr Evas Kleid? Richtig schön. Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de