Wer noch Millionär werden will, sollte sich beeilen! 20 Staffeln lang versuchten in “Who Wants to Be a Millionaire?” motivierte Kandidaten, mit den richtigen Antworten die Millionenfrage zu knacken. Fast 2.000 Mal flimmerte das US-Äquivalent zu Wer wird Millionär? über die Bildschirme. Der Erfolg gab der Sendung recht: Stolze sieben Daytime Emmy Awards heimste die Show ein, Branchenmagazine nannten es die sechstbeste Fernseh-Show aller Zeiten. Nun wird “Who Wants to Be a Millionaire?” aber abgesetzt!

Es ist Schluss mit dem beliebten TV-Ratespiel: “Who Wants to Be a Millionaire?” endet mit seiner 20. Staffel und wird nicht verlängert. “Nach einem erfolgreichen Lauf von 17 Jahren wird ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ nicht mehr für die Saison 2019/2020 zurückkommen”, zitiert das amerikanische Magazin Variety einen Sprecher der Sendung. Damit findet ein historisches Format ihr Ende: “Who Wants to Be a Millionaire” war die erste Quizshow im US-Fernsehen mit einem Preisgeld von einer Million Dollar.

Die Sendung wurde 1999 auf dem Sender “NBC” ausgestrahlt. Seit 2001 ist sie ein sogenanntes “Syndicate” – eine Produktion, die für mehrere Sender lizenziert ist. Zu den Moderatoren gehörten unter anderem Meredith Vieira (65), TV-Legende Regis Philbin sowie Chris Harrison (47), der die Show seit 2015 moderiert.

