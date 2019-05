Hat er sich etwa die nächste Promi-Lady geschnappt? In der Vergangenheit wurden Harry Styles (25) immer wieder heiße Flirts mit bekannten Damen nachgesagt. So soll der Sänger nicht nur Kiko Mizuhara (28) und Camille Rowe den Kopf verdreht haben – auch Kendall Jenner (23) sei dem Ex-One Direction-Hottie zwischenzeitlich verfallen. Jetzt könnte sich ein weiteres Model auf der Freundinnen-Liste von Harry einreihen: Er wurde gemeinsam mit Kaia Gerber (17) am Strand gesichtet!

Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, die Daily Mail veröffentlichte, verbrachten die Laufstegschönheit und der Musiker das Wochenende gemeinsam mit Freunden in Malibu. Bei gemeinsamen Spielen am Strand wurde deutlich: Die Chemie zwischen dem 25-Jährigen und Kaia scheint zu stimmen. Immer wieder unterhielten sich die beiden und waren dabei sichtbar gut gelaunt. Die 17-Jährige strahlte und lachte beim Gespräch mit dem Briten immer wieder. Aber sind die beiden wirklich mehr als nur Freunde? Immerhin sollen sie sich bereits seit vier Jahren kennen.

Harry soll laut der britischen Zeitung sogar schon Zeit mit Kaias Mutter Cindy Crawford (53) und ihrem Vater Rande Gerber (57) auf ihrem Luxusanwesen im kanadischen Ontario verbracht haben. Der Frauenschwarm soll durch seine Boyband-Zeit in Kontakt mit der bekannten Familie gekommen sein. Aber nicht nur mit Kaia und ihren Eltern scheint sich Harry blendend zu verstehen: Er sei erst vor Kurzem gemeinsam mit ihrem Bruder Presley unterwegs gewesen.

Getty Images Kaia Gerber, Model

Getty Images Harry Styles im Januar 2018

Getty Images Kaia und Presley Gerber im Dezember 2018

