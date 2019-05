Sie hatte es offenbar besonders eilig! Erst vor zwei Wochen hat Amy Schumer (37) die süße Nachricht verkündet, dass sie und Ehemann Chris Fischer Eltern geworden sind. Neben ihrem Familienglück und Söhnchen Gene hat die Blondine allerdings noch eine andere große Leidenschaft: ihren Job. Und den wollte die frischgebackene Mama anscheinend nicht zu lange vernachlässigen: Amy stand jetzt zum ersten Mal nach der Geburt wieder auf der Bühne!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Schauspielerin einen Schnappschuss von ihrer Mutterschutz-Rückkehr. In einem schwarzen Kleid mit Blumenprint, das ihre After-Baby-Body-Kurven umspielte, heizte Amy den Zuschauern in einem Comedy-Club am Montagabend ein. “Ich bin zurück!”, schrieb die 37-Jährige unter anderem zu dem Bild. Während viele Fans ihr schnelles Bühnen-Comeback feierten, ließen auch die Hater nicht lange auf sich warten. Sie kritisierten Amy dafür, ihrem Körper keine Ruhe zu gönnen und ihren Sohn alleine zu lassen. Die TV-Blondine äußerte sich bisher noch nicht zu dem Gegenwind.

Wenige Tage vor ihrem Auftritt hatte Amy die Zeit mit ihrer kleinen Familie genossen. Gemeinsam mit Chris und ihrem Sohn schlenderte sie durch New York und bewies dabei: Sie fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut! Sie tänzelte sogar fröhlich für die Fotografen, als sie diese entdeckte.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Ehemann Chris und ihr Baby, Mai 2019

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Sohn Gene

Anzeige

Splash News Amy Schumer im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de