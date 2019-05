Dieter Bohlen (65) hat endlich verraten, für welchen Song er gerade fleißig vor der Kamera steht! Für den Poptitanen soll es 2019 musikalisch wieder richtig rund gehen. Erst im März gab das einstige Modern Talking-Mitglied bekannt, im Herbst Konzerthallen unsicher machen zu wollen. Mit einer Mischung aus Comedy und einer Performance seiner größten Hits will Dieter dann das Publikum unterhalten. Doch damit nicht genug: Aktuell dreht der DSDS-Chefjuror ein Musikvideo auf Mallorca – zu einer Neuauflage eines alten Erfolg-Songs!

In den vergangenen Tagen teaserte der 65-Jährige auf Instagram bereits an, dass er an einem Musikclip arbeitet. In einem Video auf der Social Media-Plattform klärt er nun auf, dass er gerade einen alten Modern Talking-Gassenhauer filmisch neu in Szene setzt! "Es wird der Titel 'Brother Louie', den könntet ihr vielleicht kennen. Aber ich bin dieses Mal das erste Mal Regisseur und es ist alles Freestyle", berichtet Dieter in dem Clip stolz.

Was Dieter mit Freestyle meint? Styling und Accessoires wählt er ohne große Planung aus: "Ich habe keine Klamotten mitgenommen, ich suche mir hier so irgendwas zusammen. Die Schuhe habe ich gefunden, die sind alt. Die Gitarre lag irgendwie unter einem Bett, die ist alt. Alles ist Zufall, es wird künstlerisch wertvoll", erklärt er. Das Video werde den Fans einiges zu bieten haben, so der Hitproduzent weiter: "Ihr habt so ein Video noch niemals in eurem Leben gesehen, in dieser qualitativen Fülle an Kreativität."

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Musiker

PUBLIC ADDRESS/ActionPress Die Band Modern Talking

Getty Images Dieter Bohlen in Köln

