Der Sommer ist schon in den Startlöchern! Da machen sich selbst die Stars langsam Gedanken um ihre Bikini-Figur – immerhin müssen auch sie für einen fitten, durchtrainierten Körper arbeiten. Es gilt also, den inneren Schweinehund zu überwinden und einfach loszulegen. Einem Promi ist dies offenbar gar nicht mal so schwergefallen: Brooklyn Beckham (20) präsentiert seinen Followern jetzt seinen sexy Rücken!

Dem 20-jährigen Sohn des Fußballprofis David Beckham (44) scheint der Sportsgeist in die Wiege gelegt zu sein: Auf Instagram postete Brooklyn am vergangenen Dienstag einen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio. Locker hängt er sich dort an eine Klimmzugstange und zieht sich hoch. Dabei stellt er seinen muskulösen Rücken und die tätowierten Arme zur Schau. Das Bild beschriftete er mit einem roten Herz-Emoji und "boxcleversports".

Ähnlich cool zeigte sich Brooklyn mit seiner Freundin Hana Cross bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes: Im lässigen Streifenhemd und einer Hose in Kaki posierte er für die Kameras beim Chopard The Gentleman's Evening at Annabel's im berühmten Hotel Martinez. Seine Begleitung hingegen begeisterte mit ihrem tiefen Dekolleté und schwarzen Lack-Highheels.

Lia Toby/WENN.com Brooklyn Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Pascal Le Segretain/Getty Images David Beckham und sein Sohn Brooklyn, 2018

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

