Liebesnews von Xenia Prinzessin von Sachsen (32)! Erst Anfang März wurde bekannt, dass die Blondine einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Dabei handelte es sich um den amtierenden Mister Germany Sasha Sasse. Die beiden lernten sich im Januar während ihrer Arbeit bei der Fashion Week in Berlin kennen. Doch nur vier Monate später soll schon wieder alles vorbei sein. Gegenüber Promiflash offenbart Xenia jetzt Details ihrer Trennung!

Die DJane erklärt im Promiflash-Interview, dass Sasha und sie komplett unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung gehabt hätten – gibt dann aber auch zu: "Er trifft sich auch gerne mit anderen Frauen." Das Liebes-Aus sei auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen: "Ich will jetzt nicht so tun, als ob mich das nicht berührt hat und auch nicht irgendwie fertiggemacht hat. Ich hab sechs Kilos abgenommen", enthüllt die Single-Lady. Trotzdem möge die 32-Jährigen ihren Ex immer noch und wünsche ihm, dass er bald seine Traumfrau finden werde.

Aber macht sich auch Xenia jetzt wieder auf die Suche nach einem neuen Partner? "Ich habe tatsächlich beschlossen: Ich suche gar nicht mehr", verrät sie Promiflash. Sie möchte sich einfach nicht mehr den Stress machen, auch wenn ihr viele immer wieder ans Herz legen, sich langsam einen Mann zu suchen. "Ich muss gar nichts!", stellt das TV-Sternchen entschieden klar.

AEDT/WENN.com Xenia Prinzessin von Sachsen und Sasha Sasse in Berlin

Instagram / xenia_von_sachsen Xenia Prinzessin von Sachsen im Juli 2017

Getty Images / Florian Ebener Prinzessin Xenia von Sachsen, Düsseldorf 2016

