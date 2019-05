Bald können die Fans Luke Perry (✝52) in seiner letzten Filmrolle sehen. Der Riverdale-Darsteller war am 4. März an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er wurde nur 52 Jahre alt. Der Schauspieler, der mit Beverly Hills, 90210 international bekannt wurde, hatte vor seinem Tod noch ein großes Filmprojekt vollendet: Kultregisseur Quentin Tarantino (56) besetzte Luke in der All-Star-Produktion "Once Upon a Time in Hollywood". Nun gibt der erste ausführliche Trailer einen Eindruck von Lukes letzter Rolle.

Fans des Schauspielers müssen sich bis zum Ende des Trailers gedulden. Dort ist Luke kurz in einer Montage der Hauptdarsteller nach Leonardo DiCaprio (44), Brad Pitt (55) und Margot Robbie (28) zu sehen – er trägt Cowboyhut und Westernanzug, seine Haare sind blond. Offenbar zeigt die Einstellung Lukes Figur bei Dreharbeiten. Er spielt den Schauspieler Wayne Maunder aus der Wild-West-Serie "Lancer".

Wayne hat es wirklich gegeben. Denn Tarantino vermischt in "Once Upon a Time in Hollywood" Fiktion und Realität. Beauty Margot verkörpert beispielsweise Schauspielerin Sharon Tate (✝26), die von der Sekte um Charles Manson ermordet wurde. Leonardo ist als abgehalfterter Hollywood-Star und Sharons Nachbar zu sehen. Brad spielt sein Stunt Double. Der Film kommt am 15. August 2019 in die deutschen Kinos.

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Sony Pictures Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in "Once Upon A Time in Hollywood"

Splash News.com Margot Robbie am Set von "Once Upon A Time In Hollywood"

