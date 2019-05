Denise Kappès (28)' Beziehungsprobleme schlagen hohe Wellen! Erst am Mittwoch hatte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ganz offen erklärt: Mit ihrem Partner Tim kriselt es derzeit mächtig! Für die Brünette keine leichte Zeit: Schließlich ging zuletzt bereits ihre Ehe mit Pascal Kappés (28), dem Papa ihres Sohnes Ben-Matteo, in die Brüche. In der schweren Phase bekommt Denise jetzt aber Unterstützung – denn ihr guter Freund Leonard Freier (34) steht ihr bei!

Beim Mazda Spring Cocktail 2019 sprach der frühere Rosenkavalier im Promiflash-Interview ganz offen über die Probleme seiner engen Freundin – und wie er sie derzeit unterstützt: "Ich hab Denise angerufen und ihr gesagt, dass sie eine ganz wertvolle Freundin ist, ein toller Mensch. Ich wünsche mir natürlich für die beiden, dass es ihnen gelingt, einen gemeinsamen Weg zu finden!", schilderte er seinen Support und offenbarte zudem seinen hilfreichsten Tipp: "Wichtig ist, daran zu arbeiten und nicht aufzugeben!"

Leonard weiß, wovon er spricht: Der Bachelor von 2016 und seine Ehefrau Caona haben aktuell ebenfalls einige Differenzen in ihrer Romanze zu überbrücken. Mit seinen Ehe-Schwierigkeiten ging der Unternehmer bewusst an die Öffentlichkeit: "Wir wollen anderen Leuten zeigen, dass das normal ist. Es ist normal, dass man streitet!", verdeutlichte Leo.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Freund Tim, März 2019

Action Press / AndreasSuhr/face to face Denise Kappès und Leonard Freier bei der Präsentation des neuen Audi A6 und Q8

Varenia Griebel Caona und Leonard Freier

