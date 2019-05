Das große Finale von Germany's next Topmodel hat vor wenigen Minuten angefangen und nach Monaten kürt Heidi Klum (45) endlich Deutschlands schönstes Mädchen. Neben den Finalistinnen Sayana, Cäcilia und Simone stehen auch andere hochkarätige Stars wie Channing Tatum (39) oder Taylor Swift (29) auf der Bühne im ISS Dome in Düsseldorf. Aber auch abseits der Showbühne tummeln sich einige Promis: Promiflash ist live vor Ort und erhaschte einen Blick auf viele Vorjahresteilnehmer und Influencer!

Dieses Groß-Spektakel wollen sich wohl so einige Promis nicht entgehen lassen. Promiflash entdeckt bei der Finalshow neben Heidis Papa, Günther Klum, auch die GNTM-Teilnehmer von 2018 Julianna (21), Toni (19) und Pia (23). Aber auch Influencerin Farina Opoku alias Novalanalove oder Olivia Jones (49) und Elena Carrière (23) sowie Jasmin Wagner (39).

Wer am heutigen Abend "Germany's next Topmodel" wird, entscheidet sich in wenigen Stunden. Das Publikum vor Ort hat aber schon jetzt eine Favoritin: Simi-Shine kommt bei den Zuschauern mit ihrer authentischen Art am besten an! Wie gefällt euch die Show bisher? Stimmt ab!

Instagram / novalanalove Farina Opoku, Bloggerin

Getty Images Heidi Klum und ihr Vater Günther bei der Bambi-Verleihung 2015

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, "Germany's next Topmodel"-Finalistin

