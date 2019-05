Der Schock sitzt noch immer tief! Am Montagabend starb Niki Lauda (✝70), woraufhin zahlreiche Wegbegleiter ihre Bestürzung über den Tod des Ausnahme-Fahrers bekundeten. Auch der Schauspieler Daniel Brühl (40) kannte den Österreicher: Er verkörperte den Motorsport-Helden in dem Hollywood-Streifen "Rush" und traf ihn in Vorbereitung auf seine Rolle gleich mehrmals. Nun nahm Daniel mit sehr emotionalen Worten Abschied von Niki!

"Ich habe viel von ihm gelernt und ihn zutiefst bewundert", schrieb der Darsteller auf seinem Instagram-Profil. Zudem sei die Formel-1-Ikone der mutigste Mann gewesen, den er je getroffen habe – und zwar vor allem wegen des Umgangs mit seinen Mitmenschen: "Niki hat dir die Wahrheit ins Gesicht gesagt, egal, wie unangenehm sie war. Er war total unprätentiös und unglaublich witzig." Wie sehr ihm der ehemalige Ferrari-Pilot am Herzen lag, machte Daniel noch einmal deutlich, als er auf die große Leidenschaft des Wieners zu sprechen kam: "Ich weiß, wie sehr du das Fliegen genossen hast. Rase in Frieden über den Himmel, unsterblicher Champ."

Daniels Bewunderung für Niki schien jedoch auf Gegenseitigkeit beruht zu haben: Nachdem "Rush" erschienen war, zeigte sich der Rennfahrer regelrecht begeistert von der Leistung des deutschen Schauspielers – und lobte ihn in den höchsten Tönen: "Das war eine unglaubliche Leistung", schwärmte der Motorsport-Experte damals.

ActionPress Niki Lauda, Rennsport-Legende

Anzeige

ActionPress Daniel Brühl als Niki Lauda im Film "Rush"

Anzeige

Getty Images Niki Lauda, Formel-1-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de