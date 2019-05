Heidi Klum (45) hat eine steile Karriere hingelegt: Nicht nur, dass sie für das bekannte Dessous-Label Victoria's Secret ihre Flügel für das schillernde Laufsteg-Spektakel aufspannte und regelmäßig für namhafte Labels, Designer und Fotografen posiert – in 14. Staffeln Germany's next Topmodel hat sie sich auch als Moderatorin bewiesen. In einer Pressekonferenz zum GNTM-Finale verrät sie nun aber, dass sie trotz all ihrer TV-Erfahrung vor jeder Live-Show Herzklopfen hat!

Seit 14 Jahren führt Heidi nun schon durch die alles entscheidende letzte Folge der Castingshow – Muffensausen hat sie trotzdem jedes Mal aufs Neue: "Ich hab' dann keine Spucke im Mund. Meine Hände schwitzen." Als wäre das nicht genug, hat das GNTM-Oberhaupt auch gerne mal einen Blackout auf der Bühne: "Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich heiße, wie meine Kinder heißen, dann ist alles weg."

Heidi nimmt es aber gelassen – schließlich kann sie eh nichts daran ändern: "Es ist einfach so. Wenn ich so viele Leute sehe und dann denke ich an die Millionen, die das zu Hause gucken." Im Laufe des Abends beruhigen sich die Nerven des Models außerdem wieder: "Irgendwann ist es besser, dann kommt auch die Spucke wieder zurück. Dann geht’s auf einmal."

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky im Mai 2017 bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum, Enrique Badulescu und Thomas Hayo im Mai 2013 bei "Germany's next Topmodel"

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum bei den HeartRadio Music Awards 2019

