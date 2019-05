Sie kann richtig streng sein! Dafür ist Let's Dance-Profitänzerin Ekaterina Leonova (32) bekannt. Jahr für Jahr bringt sie ihre prominenten Show-Partner mit ihrem Training an die Grenzen. In diesem Jahr bestreitet die TV-Beauty den Wettkampf an der Seite des Ex-Handballers Pascal Hens (39), der mit seiner Körpergröße alle anderen Promis bei Weitem überragt. Dass die gemeinsamen Performances trotz des enormen Größenunterschieds funktionieren, ist für Ekat eine große Herausforderung!

Im Interview mit Promiflash offenbart die Brünette: Sie entwirft die Choreos stets so, dass Pascal sich damit wohlfühlt und sie gut umsetzen kann. Bei einer Größe von 2,03 Metern sei das nicht allzu selbstverständlich! "Man denkt, dass ich klein im Vergleich zu ihm bin und das alles funktionieren kann. Das stimmt aber nicht", sagt die 1,73 Meter große Tänzerin und fügt hinzu: "Seine Arme sind viel länger als meine Arme und einige Hebefiguren kann ich gar nicht halten, weil sein Arm ist viel länger als mein Arm oder wenn ich bei ihm einlege, dann bin ich schon unter seiner Achsel, was normalerweise am Kopf sein soll."

Deshalb müsse Ekat vieles anpassen und darauf achten, dass das Zusammenspiel mit dem Sportler harmonisch und schön aussieht. Von Pascals "Let's Dance"-Leistung ist die World Cup-Siegerin jedenfalls hin und weg: "Ich bin fasziniert, dass er es schafft, seinen eigenen Körper unter Kontrolle zu halten. Man unterschätzt das, weil es leicht aussieht, ist es aber nicht."

