Sie will nie wieder ohne ihn! Seit Michael Wendler (46) die 28 Jahre jüngere Laura kennenlernte, sind die beiden unzertrennlich. Für den "Sie liebt den DJ"-Interpreten würde sie sogar ihre Schullaufbahn auf Eis legen und prompt zu dem Schlagersänger nach Florida ziehen. Fleißig teilt das ungleiche Paar sein Liebesglück via Social Media mit seinen Fans. Zuletzt träumte die Wendler-Freundin sogar von einer ewigen Beziehung.

Auf Instagram postete Laura ein inniges Knutsch-Pic von sich und dem Musiker und schrieb dazu: "Für immer dein, für immer mein." Hier scheint die 18-Jährige nicht nur davon zu träumen, mit Michael alt zu werden, sondern hat auch tief in ihr Lyrik-Repertoire gegriffen. Die Zeilen erinnern beinahe an eine Passage aus Ludwig Beethovens Liebesbrief an seine "Unsterbliche Geliebte". Der Wiener Klassik-Komponist schrieb nämlich: "Ewig dein, ewig mein, ewig uns."

In der Kommentarspalte schieden sich die Geister über den Post. Die einen waren richtig begeistert und schrieben so: "Traumfoto, Traumpaar" oder "Was soll man da noch im Himmel." Andere wiederum glauben nicht an eine Ewigkeit zwischen den beiden: "Spätestens nach der Veröffentlichung des neuen Albums schießt er sie ab!"

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Freundin Laura

Actionpress/ azee Laura Müller und Michael Wendler auf Mallorca, Mai 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

