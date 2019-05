Nach dem ganzen Drama feiert sie einen kleinen Erfolg: Vor über einer Woche sorgte Vanessa Stanat mit ihrem freiwilligen Germany's next Topmodel-Aus kurz vor dem Finale für Wirbel. Nach dieser Exit-News entzog der Sender dem Model sogar den Zugriff auf seinen offiziellen Social-Media-Account – eine totale Katastrophe für die wieder erblondete Beauty, immerhin hatte sie über 230.000 Follower auf ihrem ehemaligen Account. Doch ihr neues und aktuelles Netz-Profil kann da mittlerweile wieder mithalten: Vanessa konnte vor Kurzem die 200k knacken!

Dies verkündete die 22-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story und war völlig aus dem Häuschen. "Ich wollte mich bei euch dafür bedanken. [...] Ihr seid toll und das ist für mich unglaublich, was für eine krasse Community ich mir wieder aufgebaut habe und wie schnell", fasste Vanessa sichtlich gerührt zusammen. All dies sehe der einstige Schützling von Heidi Klum (45) nicht als selbstverständlich an.

Nach der ganzen GNTM-Tragödie ließ die Schönheit mit den polnischen Wurzeln nicht nur ihren einstigen Insta-Account hinter sich, sondern auch ihre durch "Germany's next Topmodel" veränderte Haarfarbe. "Ich bin wieder die alte Vanessa und ich bin sehr glücklich darüber", kündigte die Bensheimerin stolz an.

AEDT/WENN.com Vanessa Stanat im April 2019 in Berlin

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat, Model

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

