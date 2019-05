Hana Nitsche (33) zeigt, was sie hat! Seit August ist die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Mutter einer Tochter. Süße Schnappschüsse der kleinen Aliya nehmen seitdem einen großen Platz auf den Social-Media-Kanälen des Models ein. Nun stand endlich mal wieder die Neu-Mama im Vordergrund: Hana präsentierte sich im Bikini und zeigte damit, wie fit sie gut ein Dreivierteljahr nach der Geburt schon wieder ist!

Was für ein Anblick! Die 33-Jährige beglückte ihre Anhänger auf Instagram gleich mit einer ganzen Bilderreihe von sich im knallpinken Bikini. Der Zweiteiler besteht aus einem knapp geschnittenen Slip und einem Cut Out-Oberteil, bei dem der untere Teil ihrer Brust freiliegt. Die Influencerin verriet, dass sie aktuell an ihrer Körperform und ihrer Sommerbräune arbeite. "Aber mit guter Beleuchtung und gutem Posing sehen diese Kurven doch gar nicht so schlecht aus, oder?", scherzte sie mit ihren Fans. Die User gaben ihr auf jeden Fall recht und überhäuften die Beauty mit Komplimenten zu ihrem Body.

In dem Posting hielt Hana auch eine Lobhymne auf den weiblichen Körper: "Neues Leben schaffen, es neun Monate lang austragen und sich nach einiger Zeit wieder erholen, sich selbst heilen und sogar stärker werden." Das sei erstaunlich, meinte die Brünette und riet ihren Fans dazu, ihren Körper mehr zu schätzen und geduldig mit ihm zu sein.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihre Tochter Aliya Frances im Mai 2019 in Kalifornien

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model

Instagram / hananitsche Hana Nitsche in Kalifornien, April 2019

