Sophia Thiel (24) ist die erfolgreichste Fitness-Bloggerin Deutschlands! Doch in den vergangenen Wochen wurde es immer ruhiger um die Sportlerin – bis sie vor Kurzem in einem langen Statement ihren Fans mitteilte, dass sie sich eine Auszeit nehmen würde. Sie müsse ihre Energiereserveren wieder aufladen und neue Kraft tanken. In dem Zusammenhang meldet sich Alles was zählt-Schauspielerin Birte Glang (37) zu Wort und warnt eindringlich: Fitness-Influencer sind extrem gefährlich!

Blogger verkörpern ein unrealistisches Frauenbild und geben ihren Followern ein unerreichbares Maß an Sport vor, findet Birte im Gala-Interview. Doch noch mehr: "Viele Influencer sind schuld, dass Frauen Essstörungen und ein ungesundes Ideal bekommen." Sophia Thiel müssten alle als Warnung verstehen: Man kann ein so krasses Trainingsprogramm und strenges Essverhalten einfach nicht auf Dauer durchhalten! "Ich flehe die Frauen an: Seid wieder ihr selbst! Macht euren eigenen Stil! Esst gesund, aber normal! Treibt Sport, aber übertreibt es nicht!", appelliert die Blondine.

Auf Sophias Karriere-Pause reagierten ihre Fans ganz unterschiedlich: Die einen finden es merkwürdig, dass sich die Bodybuilderin in ihrem Statement-Clip nicht persönlich zeigt, während ihr die anderen Support zukommen lassen: "Wir werden immer hinter dir stehen und wünschen dir viel Glück, dass du wieder zu dir zurückfindest."

Getty Images Sophia Thiel beim Made For More Award 2019

Ot,Ibrahim Birte Glang bei der Helden des Alltags-Gala, 2018

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-YouTuberin

