Ihr Baby ist da: Ex-Bachelor Arie Luyendyk, Jr. (37) und seine Frau Lauren Burnham (27) sind Eltern geworden! Die Geburt ihres ersten Kindes ist der bisherige Höhepunkt ihrer filmreifen Liebesgeschichte: Im März 2018 fanden der ehemalige TV-Junggeselle und die Blondine nach einem chaotischen Rosen-Finale bei The Bachelor zueinander, danach verlobten sie sich und vergangenen November verrieten sie, dass sie ein Mädchen erwarten. Während der Schwangerschaft gaben sie sich das Jawort und nun können sie ihre Prinzessin endlich in den Armen halten!

In seiner Instagram-Story kommentierte Arie die Geburt seiner Tochter und teilte einige Pics und Clips aus dem Krankenhaus – kein Wunder also, dass der Rosenkavalier auch die Ankunft seines Sprösslings auf der Foto- und Videoplattform verkündete: "Wir haben ein gesundes, wunderschönes Mädchen. Der Mutter und dem Baby geht es so gut. Wir sind unbeschreiblich glücklich", ließ er seine Follower wissen.

Dass Arie und Lauren ein Mädchen bekommen würden, hatten sie schon Anfang des Jahres verraten, dabei dachten sie zunächst, sie würden einen Jungen erwarten! Im Interview mit Us Weekly erklärte das Paar, dass es zuvor einen Test im Netz gemacht hatte, der ihnen versicherte, dass sie einen Sohn bekommen. Bei einer Ultraschall-Untersuchung wurden sie dann eines Besseren belehrt: "Ich konnte es nicht glauben, als ich es zum ersten Mal gesehen habe", lachte die 27-Jährige. Doch dann war sie überzeugt: "Es ist definitiv ein Mädchen".

Instagram / laureneburnham Arie Luyendyk, Jr. und seine Frau Lauren

Instagram / ariejr Arie Luyendyk, Jr. und seine Frau Lauren, Mai 2019

Instagram / laureneburnham Arie Luyendyk, Jr. und Lauren Burnham

