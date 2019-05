Der einstige Bachelor setzt bei seiner aktuellen Liebe auf absolute Offenheit! Seit Anfang März ist es offiziell: Daniel Völz (34) ist lange nach der Trennung von seiner Kuppelshow-Auserwählten Kristina Yantsen wieder vergeben. Die Glückliche heißt Lisa und gemeinsame Couple-Fotos lassen vermuten, dass es zwischen den beiden total rosig läuft. Promiflash hat beim 34-Jährigen nachgehakt: Das machen er und seine Partnerin derzeit richtig!

Beim Mazda Spring Cocktail in Berlin verriet Daniel, was in der Beziehung besonders wichtig ist: "Ich glaube wirklich eine eiskalte Ehrlichkeit! Also wenn es einem nicht gut geht oder irgendwas bedrückt einen – lieber sofort ansprechen, gleich anschneiden und auf den Teller packen." Der Wahl-Berliner sei außerdem der Überzeugung, dass man weder sich selbst, noch seinem Partner einen Gefallen tut, wenn man Probleme in sich hineinfrisst: "Lieber offen, ehrlich und direkt sein. Alles andere sollte dann von selbst laufen", betonte er.

Für seine Liebste scheint Kommunikation allerdings auch nicht alles zu sein – die positiven Seiten der Beziehung laufen offenbar ganz ohne Worte. Bei einer Fragerunde auf Instagram stellte Lisa glücklich fest: "Er trägt mich auf Händen und versteht mich, ohne, dass ich etwas sagen muss." Und das Turtel-Rezept scheint vollkommen aufzugehen, immerhin habe der Ex-Rosenkavalier auch nach ein paar Monaten Beziehung noch Schmetterlinge im Bauch. Ein gutes Zeichen, wie er im Promiflash-Interview schließlich feststellte.

WENN Daniel Völz beim RTL Spendenmarathon 2018

P. Hoffmann / WENN.com Daniel Völz im September 2018

WENN Daniel Völz und Lisa Wehr beim Mazda Spring Cocktail 2019

