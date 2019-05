Hat Lottie Moss (21) etwa ihren Traummann gefunden? Die Halbschwester von Top-Model Kate Moss (45) machte in der Vergangenheit vor allem mit ihren freizügigen Instagram-Schnappschüssen von sich reden. Ihr Privatleben trägt sie nicht so gerne in die Öffentlichkeit – trotzdem ist bekannt, dass sie sich 2017 von dem DJ Alex Mytton nach neun Monaten getrennt hat und seitdem als Single durchs Leben geht. Hat die Blondine jetzt etwa wieder einen neuen Freund an ihrer Seite?

Am Donnerstag war das Nachwuchs-Model Stargast beim Magazin-Launch-Event von Dior in London. Auf dem Event ließ sich die Blondine jedoch nicht alleine blicken – sie hatte einen jungen Mann mit Vollbart dabei und hielt auf einigen Paparazzi-Aufnahmen sogar seine Hand! Doch um wen handelt es sich auf den Schnappschüssen und könnte er Lotties Neuer sein? Ihre Begleitung heißt Danyul Brown und ist ihr Stylist. Zwar zeigen sich die beiden öfter in innigen Posen in der Öffentlichkeit, doch scheinen trotzdem nur gute Freunde zu sein.

Doch das Thema Liebe dürfte für Lottie gerade eh nicht so im Fokus stehen – sie konzentriert sich aktuell lieber auf ihre Karriere. Schließlich möchte sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Schwester treten, wobei wohl noch ein langer Weg vor ihr liegt.

Splash News Lottie Moss mit ihrem Stylisten Danyul Brown

Instagram / lottiemossxo Kate Moss' Schwester Lottie

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss

