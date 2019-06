Pete Davidson (25) erfindet sich neu! Der 25-Jährige tritt seit 2014 immer wieder bei der TV-Show Saturday Night Live auf, ist ein US-amerikanischer Schauspieler und erfolgreicher Comedian. Doch scheinbar sucht er nach neuen Herausforderungen – und die fand er jetzt in der Mode-Welt: Für den Designer Alexander Wang (35) lief der Exfreund von Ariana Grande (25) am vergangenen Freitag zum allerersten Mal als Model über einen Laufsteg.

Im Rockefeller Center in New York gab Pete sein Catwalk-Debüt neben Topmodels wie Kendall Jenner (23) und Kaia Gerber (17). In einem weißen Muscle-Shirt zeigte er seine tätowierten Arme und trug dazu eine schwarze Kappe und eine schwarz-weiße Hose mit Gürtel. Der Designer schien mit seinem Neuzugang mehr als zufrieden zu sein: Auf Instagram postete der Kreativ-Kopf ein Foto mit Pete, auf dem beide total happy grinsen.

Pete war zuvor wegen seines Liebeslebens in die Schlagzeilen gerutscht: Seit Anfang des Jahres war bekannt gewesen, dass der Komiker die zwanzig Jahre ältere Kate Beckinsale (45) gedatet hat. Doch nach nur vier Monaten war die Liebe der Turteltauben bereits wieder zerbrochen.

Getty Images Pete Davidson bei der Fashionshow von Alexander Wang

Getty Images Alexander Wang, Modedesigner

MEGA Pete Davidson und Kate Beckinsale

